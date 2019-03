CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:00

«Il predissesto non è soltanto possibile, ma anche praticabile e sostenibile. Il dissesto, invece, sarebbe stato la vera scelta di comodo. Avremmo potuto dichiararlo ad un mese dal nostro insediamento. Ma non siamo venuti qui per cercare scorciatoie che sarebbero state, quelle sì, una fuga dalle nostre responsabilità».L'amministrazione commissariale di Piazza del Popolo ufficializza la strategia individuata per risollevare il Comune dal suo squilibrio finanziario e il leader della triade, Giuseppe Priolo, fissa i termini della questione. Grazie ai risultati a tratti sorprendenti contenuti nel Rendiconto della gestione 2018, anticipati da «Il Mattino» e ufficializzati a giorni, il disavanzo dell'ente, quantificato in 35 milioni nel 2017, si attesterà intorno ai 20 milioni. E così, considerati minuziosamente tutti i parametri, i commissari hanno deciso di intraprendere la strada del piano di riequilibrio in 10 anni, che potrebbero diventare anche 8, ribaltando la dichiarazione di default approvata dalla ex giunta Ciampi.