Martedì 2 Aprile 2019, 12:00

Scontro totale sulla piscina. La «Polisportiva Avellino» ha depositato ricorso al Tar contro la rescissione contrattuale operata a gennaio dal Comune. L'appello alla giustizia amministrativa si aggiunge a quello già formalizzato al Tribunale per una consulenza tecnica preventiva, in pratica un supervisore dell'autorità giudiziaria, sulla procedura di inventario avviata dall'ente per lo sgombero dal centro natatorio. I fronti del conflitto, insomma, ora sono molteplici. Dal canto suo, l'amministrazione commissariale di Palazzo di Città è pronta a resistere in giudizio e tira dritto. L'iter avviato con il responsabile del procedimento, Michele Arvonio, andrà avanti. Ma aumentano le incognite.