Banda di picchiatori su richiesta: un altro indagato, sottoposto all'obbligo di dimora, è comparso dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, Giovanni Festa, difeso dall'avvocato Gerardo Santamaria, ha reso dichiarazioni spontanee sostenendo di essere «estraneo ai fatti contestati e di conoscere alcuni indagati in quanto amici d'infanzia».

Intanto i legali impegnati nella difesa dei sei indagati raggiunti dalle misure cautelari stanno già lavorando alle istanze da presentare al tribunale del riesame. Complessivamente nell'inchiesta sulla banda dei pestaggi sono 15 gli indagati, di cui 9 a piede libero. Dalle indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Avellino emergono tante aggressioni compiuto dietro il pagamento di un compenso, 500 euro per ogni aggressione.

L'inchiesta è stata avviata dopo il pestaggio del pregiudicato Roberto Santulli (imprenditore di Monteforte Irpino, uomo del clan Sangermano, che imponeva le mozzarelle ai vari ristoranti presenti sul territorio irpino tra cui Andrea Canonico, gestore del ristorante Quagliarella che si ribellò agli esponenti del sodalizio criminale e anni dopo si uccise). Santulli, dopo aver rimediato calci e pugni da parte di Yuri Perrino e Sebastiano Sperduto (entrambi raggiunti da una seconda ordinanza di misura cautelare in carcere) si recò in ospedale per farsi medicare e denunciando l'aggressione. Ma riferì particolari sbagliati, con ogni probabilità per fuorviare le indagini dalle quali emerse che Marco Frasca (in carcere) insieme a Yuri Perrino e Sebastiano Sperduto imponevano a numerosi gestori di esercizi commerciali - tra cui la discoteca Big Ben di Montemiletto, alla sala giochi Tilt, all'Ultrabeat di via Cannaviello (chiuso dopo il tentativo di estorsione posto in essere da Alessio Romagnuolo e Claudio Ferrante il 19 ottobre del 2021), Beviamoci su di Atripalda, al centro eventi Tenuta Rovelli di Tufo, il Club privè Privilege di Aiello del Sabato, il centro evento Meet di Atripalda - l'affidamento a loro e alle persone da loro indicate, il servizio di security.

a. m.