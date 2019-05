CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:41

Il Comune di Avellino ordina alla Provincia di vietare l'utilizzo del Conservatorio «Cimarosa» per carenze sulla sicurezza antincendio.A due giorni dal voto, un vero e proprio fulmine a ciel sereno si abbatte sulla struttura scolastica presieduta dal candidato sindaco del centrosinistra, Luca Cipriano. Il provvedimento è firmato dal dirigente del settore Cultura di Piazza del Popolo, Gianluigi Marotta, dal funzionario Rosalia Baldanza, e dal responsabile del procedimento Flavio Nazzaro. Per ragioni connesse «alla pubblica e privata incolumità», si ordina al presidente dell'amministrazione provinciale, Domenico Biancardi, «di non utilizzare e far utilizzare l'edificio scolastico di via Circumvallazione, fino alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, presso il Comando dei vigili del fuoco di Avellino, per regolare la condizione autorizzativa dell'attività».