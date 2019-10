CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Ottobre 2019, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Clan Partenio, convalidati i primi sequestri preventivi disposti dalla procura distrettuale antimafia di Napoli. Il gip del tribunale partenopeo, Fabrizio Finamore ha convalidato il sequestro delle società Gal.Fre costruzioni srl e Ni.Re, entrambe con sede a Prata Principato Ultra, con amministratore unico Renato Freda (indagato per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e sottoposto alla misura custodiale in carcere), e i relativi conti correnti intestati alle medesime società ed aperti presso la Bcc di Flumeri, filiale di Pratola Serra.Confermato il sequestro preventivo anche del parcheggio ed autorimessa con annesso autolavaggio «Drc Autorimessa American 2» ubicata a Rione Mazzini e gestita dall'indagato Carlo Dello Russo (sottoposto alla misura custodiale in carcere per associazione a delinquere). Infine il gip ha convalidato il sequestro dell'autorimessa «Security Park» di via Dalmazia, gestito in società dagli indagati Diego Bocciero e Elpidio Galluccio (entrambi in carcere).