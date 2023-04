Cava di Turci, Legambiente va in Regione

Legambiente ha presentato in Regione Campania le proprie osservazioni sulla cava di Turci a Solofra. L'area, al centro dell'attenzione per il proseguimento da anni delle attività di estrazioni, arriva al tavolo di Palazzo Santa Lucia a Napoli.

In occasione dell'emanazione del decreto regionale sul Piano paesaggistico regionale (Ppr) che apre una fase di osservazioni alla ricognizione delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio arriva anche la richiesta di Legambiente. In particolare i soci del circolo ambientalista Valle Solofrana hanno formulato e presentato le proprie osservazioni chiedendo in particolare di inserire tra le aree di notevole interesse pubblico il Passo Turci, comprendendo il Monte Pergola e la zona a confine tra i Comuni di Solofra e Serino tra località Madonna della Neve e Toppola.

Da delibera regionale il governatore De Luca ha inoltre consentito ai Comuni della Campania interessati di poter presentare le osservazioni per la ricognizione di alcune aree. Le istanze saranno sottoposte all'esame e valutazione del Comitato tecnico, in sede di attività di copianificazione tra Regione Campania e Ministero della Cultura.