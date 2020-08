Tragedia a Sant'Angelo all'Esca. Un uomo di 76 anni del posto è stato trovato privo di vita nei pressi del cimitero del paese. Sono state alcune persone a fare la macabra scoperta e a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivayi nel giro di una manciata di minuti i soccorritori del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 76enne. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Dolore e sgomento nella comunità della provincia di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA