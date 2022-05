Morto Ciriaco De Mita: fu premier e segretario Dc

Addio a Ciriaco De Mita. S'è spento all'alba di oggi l'uomo politico irpino, fu segretario politico della Dc, Presidente del Consiglio (dal 1988 al 1989), più volte ministro della Repubblica (per il Mezzogiorno, il Commercio con l'Estero e dell'Industria) e sottosegretario, deputato ed europarlamentare. Il decesso stamane, a seguito delle complicanze successive ad un intervento chirurgico effettuato nel febbraio scorso, per la frattura di un femore.

De Mita era rovinosamente caduto nella sua abitazione. Sottoposto ad operazione per la riduzione della frattura aveva avviato la rieducazione. Sono poi subentrati altri problemi di natura neurologica che lo avevano costretto al ricovero in ospedale, ad Avellino: pareva essersi sempre ripreso, quindi il periodo di riabilitazione motoria, dallo scorso 5 aprile, presso una struttura sanitaria alla periferia di Avellino, Villa dei Pini. Qui si è verificato, all'alba di stamane, il decesso, dopo un peggioramento progressivo negli ultimi giorni.

A dare la notizia della morte, stamane, è stato il vicesindaco di Nusco, Walter Vigilante. De Mita, infatti, era esattamente da otto anni sindaco del suo comune, Nusco, in Alta Irpinia: era stato eletto il 26 maggio del 2014. Sposato con Annamaria Scarinzi, aveva quattro figli - Antonia, Giuseppe, Simona e Floriana - e diversi nipoti a cui era legatissimo.

Tra gli indiscussi protagonisti della vita politica italiana per circa 70 anni, Ciriaco De Mita aveva compiuto, lo scorso 28 febbraio, 94 anni. «Morirò democristiano», aveva detto tempo fa, e ribadito più volte, a testimonianza della coerenza del suo impegno politico da cattolico democratico, iniziato giovanissimo. Anche la candidatura e l'elezione due volte, nell'ultimo periodo, a sindaco del suo comune altirpino, testimoniava - in età avanzata, e dopo una carriera ai massimi livelli del Paese e in Europa da parlamentare a Strasburgo - la passione politica e la continuità di un impegno al servizio delle comunità.

Era partito da Nusco - figlio di un sarto, Giuseppe, e di una casalinga, Antonia - per studiare all'università, a Milano, dopo la maturità classica ottenuta a Sant'Angelo dei Lombardi. Si formò alla Cattolica, grazie ad una borsa di studio, e si laureò brillantemente in Giurisprudenza. Dopo un breve periodo di pratica presso lo studio legale dell'Eni di Enrico Mattei, abbracciò definitivamente quella che sarebbe stata la passione della vita, la politica, che non avrebbe mai più abbandonato. Passione iniziata già ai tempi del liceo classico, a 16 anni.

Una vita da democristiano, si è detto. Risale al 1953 la sua adesione alla corrente della "Sinistra di Base" della Dc, divenendo consigliere nazionale al famoso congresso di Trento. Qui De Mita non risparmiò critiche a Fanfani e a quelle che erano le logiche organizzative del partito. Già da allora la vivacità del pensiero, la completezza di quelli che sarebbero stati poi definiti i suoi "ragionamenti", fecero intuire che De Mita avrebbe fatto della politica non una stragione passeggera, ma il vero, grande impegno della vita. Una carriera politica quasi tutta percorsa, per molti anni, insieme ad un gruppo di amici politici dell'Irpinia: Nicola Mancino, Giuseppe Gargani, Gerardo Bianco, Salverino De Vito, Biagio Agnes e il giornalista del Mattino Antonio Aurigemma. Insieme furono definiti dagli estimatori "i fantastici 7", ma il gruppo fu anche definito - ai tempi di critiche feroci - "il clan degli avellinesi", a significarne l'elevata cifra di potere conquistata nel panorama politico nazionale con il passare degli anni.

Nel 1963, venne eletto per la prima volta deputato della Repubblica nella circoscrizione Benevento-Avellino-Salerno. E' rimasto in Parlamento ininterrottamente sino al 1994, e dal 1996 al 2008: nella Dc, nel Partito Popolare, nella Margherita, nell'Udc. Aveva lasciato il Partito Democratico, che inizialmente aveva sostenuto, per la mancata ricandidatura al Parlamento, all'epoca della gestione Veltroni.

Nel lontano 1966, tre anni dopo il suo ingresso alla Camera, già ragionava di un accordo con i comunisti e nel 1968 entrò per la prima volta al governo, come sottosegretario all'Interno.