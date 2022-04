De Mita ricoverato in ospedale ad Avellino, la paura della figlia: «È grave»

Torna in ospedale l’ex premier Ciriaco De Mita. Dopo la frattura del femore nello scorso febbraio, il leader di Nusco è stato ricoverato ieri all’ospedale Moscati di Avellino per problemi neurologici. Alcune avvisaglie in mattinata hanno fatto scattare l’allerta, con il trasferimento nel nosocomio del capoluogo irpino. Gli approfondimenti diagnostici sono ancora in corso. Con un post su Facebook, la figlia Antonia aveva lanciato l’allarme,...

