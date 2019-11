Il liceo classico Pietro Colletta di Avellino è uno dei migliori non solo in Campania, dove è in seconda posizione dietro al Torquato Tasso di Salerno, ma anche a livello nazionale. Bene pure lo scientifico Rinaldo d'Aquino di Montella e il linguistico Imbriani, sempre del capoluogo irpino, dove il Mancini, invece, perde qualche colpo. La particolare classifica che tiene conto di diversi indici, tra media dei voti, crediti ottenuti e studenti in regola nei cinque anni di corso, è stata pubblicata su Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che da sei anni effettua analisi comparate sugli istituti superiori d'Italia con gli indirizzi più diffusi.

LEGGI ANCHE Napoli, le pagelle delle scuole: bocciati Pansini e Vico, Sannazaro primo

La griglia appena elaborata per l'edizione 2019-2020 utilizza i dati complessivi raccolti per vedere i risultati raggiunti dagli studenti a due anni dal diploma conseguito. Si tratta, in fin dei conti, di una sorta di guida comparata che offre gratuitamente informazioni oggettive rispetto a quella che, in assoluto, resta la scelta più difficile nel percorso di uno studente: quella della scuola superiore. Lo studio ha visto i ricercatori incaricati, coordinati da Martino Bernardi, analizzare i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2013-14, 2014-15 e 2015-16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Mentre i risultati dei licei scientifici delle Scienze Applicate e delle Scienze umane, opzione Economico sociale, introdotti solo nella passata edizione di Eduscopio, sono relativi solo al 2014-15 e al 2015-16.

LEGGI ANCHE Ariano Irpino, Daspo per 18 mesi: niente sala slot per il 23enne violento

Due le opzioni principali, rispetto, ai criteri utilizzati nelle valutazioni: la scuola che prepara meglio all'Università e quella, evidentemente ad indirizzo tecnico o professionale, che garantisce una percentuale più alta di ragazzi che lavorano entro due anni dal diploma o la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Per il primo percorso di analisi si parte da una constatazione evidente: il rapporto tra la media dei voti conseguiti e i crediti ottenuti rispetto agli anni impiegati per diplomarsi conferma il fatto che non c'è alcuna relazione sistematica positiva tra una politica di severa scrematura delle scuole superiori e i risultati ottenuti dagli studenti una volta giunti all'Università. Alcuni indicatori esaminati riguardano il diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dicono qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola e i crediti ottenuti in percentuale durante il primo anno di corsi. Mentre un altro indice evidenzia quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo.

LEGGI ANCHE Avellino, spaccio davanti alla scuola: quattro arresti dei carabinieri

In base alla zona di raffronto, per singoli indirizzi, è possibile elaborare una sintetica graduatoria anche per la provincia irpina. Iniziamo proprio dal liceo classico: dopo il Pietro Colletta, e la sua succursale di Pietradefusi, ecco posizionarsi l'Aeclanum di Mirabella Eclano, il Rinaldo D'Aquino di Nusco, e, a seguire il Convitto nazionale Colletta e il Publio Virgilio Marone di Avellino. Passando allo scientifico, poi, registriamo queste posizioni: Rinaldo D'Aquino di Montella, Aeclanum di Mirabella Eclano, Pasquale Stanislao Mancini di Avellino, De Caprariis di Atripalda ed Imbriani di Avellino. Quest'ultimo istituto la spunta, però, per quanto concerne l'indirizzo linguistico, davanti all'Is Grottaminarda succursale di Frigento. Rispetto al tecnico economico, invece, l'Ite Amabile di Avellino distanzia l'Is di Grottaminarda, terzo in classifica rispetto alle scienze umane dove primeggia ancora il Rinaldo D'Aquino seguito dal Publio Virgilio Marone. Tutt'altro discorso, poi, quello relativo all'indice di occupazione dei diplomati. Anche in questo caso, diversificando gli indirizzi, è possibile ricavare una graduatoria tutta irpina. Rispetto al tecnico tecnologico, trovano più facilmente lavoro gli studenti dell'Is Grottaminarda, seguiti da quelli dell'Itis Guido Dorso di Avellino e del Geometra-Agrario D'Agostino-De Sanctis sempre del capoluogo. Infine, per il professionale industria e artigianato, l'Ipia Amatucci di Avellino precede il Rinaldo D'Aquino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA