CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emesso in Irpinia il primo Daspo urbano che vieta l'ingresso nei locali pubblici. Lo ha firmato il questore Luigi Botte. Destinatario del provvedimento un giovane di 23 anni di Ariano Irpino, al quale è stato imposto il divieto di accesso a una sala giochi e centro scommesse del Tricolle per un periodo di 18 mesi e nella fascia oraria notturna compresa tra le 20 e le 6 del mattino successivo. Il ragazzo, oltre ad avere due condanne per il reato di lesioni personali, era già destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale da parte del questore. Il 23enne per il periodo indicato non potrà accedere all'interno dell'esercizio pubblico e nemmeno stazionare nei pressi dei locali che sono ubicati nelle immediate vicinanze.