Ladri nel Comune di Avellino. Il bottino è di appena 84 euro. Ma è probabile che i malviventi puntassero ad altro. A qualche documento in particolare. Un'azione mirata, da parte di gente esperta. Non si esclude che l'obiettivo fossero le carte d'identità in bianco o i documenti dell'ufficio immigrazione. Si pensa all'azione di più persone.

La banda, l'altra notte, è entrata nel palazzo del municipio, per poi dirigersi verso l'ala che ospita l'Anagrafe e l'ufficio immigrati. È stato un dipendente, quando è entrato in servizio, ad accorgersi del raid. Lo stesso ha subito allertato il sindaco Gianluca Festa e la polizia municipale. Quindi a Piazza del Popolo sono arrivati gli agenti della Sezione volanti che hanno effettuato i rilievi. Sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza nella speranza che qualche impianto possa avere catturato l'azione dei malviventi. Sono intervenuti anche i colleghi della Scientifica per eseguire i rilievi necessari. Le indagini su quanto accaduto sono affidate agli agenti della Squadra mobile. Un'azione congiunta da parte degli agenti della Questura per raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire la vicenda. Presso il palazzo municipale sono intervenuti anche gli agenti della Digos.

Si indaga, dunque, in ogni direzione per capire chi possa aver avuto l'interesse a penetrare nella sede del comune capoluogo. Appare improbabile l'azione di qualche balordo, mentre si rafforza la tesi che il raid possa essere stato compiuto da gente esperta. Da parte di qualcuno che conosceva come e dove muoversi. I ladri si sono diretti subito all'obiettivo forzando porte in ferro. Il bottino di appena 84 euro potrebbe anche rappresentare un diversivo dei malviventi per confondere le indagini rispetto alle loro reali intenzioni. Da valutare, inoltre, se possa trattarsi di un colpo su commissione. I malviventi hanno frugato un po' ovunque, negli ambienti degli uffici anagrafe e immigrazione. Non viene neanche scartata, comunque, l'ipotesi che cercassero altri soldi. Non avendo trovato altro, sono quindi fuggiti via.

Dalle verifiche successive da parte di dipendenti e funzionari è stato riscontrato che non mancava più nulla. È stato effettuato un dettagliato inventario. Non sono state rubate le poche carte d'identità in bianco, così come altra documentazione. Compresa quella dell'ufficio immigrazione. Le indagini da parte della polizia vanno avanti per cercare di ricostruire nel dettaglio la vicenda e provare a identificare i responsabili.

Si spera nel supporto delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata degli impianti che si trovano a ridosso del palazzo municipale. Potrebbero servire anche per verificare l'orario in cui si è consumato il furto. Resta la gravità di un raid commesso ai danni della casa comunale del capoluogo. Gli uffici interessati dall'azione criminosa ieri mattina sono rimasti chiusi per consentire le attività investigative e l'inventario da parte degli impiegati, oltre alla necessità di mettere a posto tutto.

Proprio contro il fenomeno dei furti le forze dell'ordine sotto il coordinamento della Prefettura hanno alzato il livello di attenzione, potenziando il controllo sul territorio cittadino e provinciale. È stato irrobustito il piano di monitoraggio, sia durante il giorno, sia nel corso della notte, con presidi fissi e pattugliamenti da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Controlli che andranno avanti per l'intera estate anche in vista dei vari eventi, soprattutto in occasione del fine settimana. A supporto, come richiesto dal prefetto Paola Spena, anche gli agenti della polizia municipale.