Lunedì 17 Giugno 2019, 12:00

Cresce l'attesa per l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e per la nomina della giunta comunale. Nel corso della settimana appena iniziata potrebbe esserci la proclamazione degli eletti, passaggio preliminare all'assunzione dei pieni poteri da parte del primo cittadino e necessario per l'avvio del mandato amministrativo.Nella scorsa tornata elettorale, la proclamazione fu effettuata 20 giorni dopo il ballottaggio (che si era però tenuto il 26 giugno) e precisamente il 16 luglio. Non è perciò da escludere che i tempi per il completamento delle procedure burocratiche possano ulteriormente allungarsi.