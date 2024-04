Ultimo consiglio comunale per l’amministrazione guidata dall’uscente Vittorio D’Alessio, di nuovo in corsa alle prossime amministrative a Mercogliano.

Numerosi i punti all’ordine del giorno, dopo il conferimento del Mercurio D’Oro ai dipendenti comunali in pensione.

La scia di amarezza delle minoranze per il precedente consiglio, richiesto per discutere dei seggi elettorali mancanti a Torrette, ma disertato da primo cittadino e maggioranza, ha portato i gruppi d’opposizione ad abbandonare l’aula non prima di aver posto però l’attenzione su alcune questioni.

Pasquale Ferraro, in particolare, sul mancato avvio dei lavori nei termini previsti, nel centro storico e al campo sportivo. L’unica a rimanere in consesso, Lucia Pescatore ha confermato i rumors che la volevano già da tempo al fianco di D’Alessio. Alle 15, la presidente del consiglio Barbara Evangelista ha verificato il numero legale per avviare la seduta che precede l’effervescente campagna elettorale alla quale si va incontro. «L’inizio di una nuova fase del percorso avviato per rendere la nostra Mercogliano più vivibile - ha esordito il primo cittadino. La squadra che ho guidato non è fatta per guardare al passato. Vogliamo essere la Mercogliano del domani, non quella che volge lo sguardo indietro».

Subito smorzato dal consigliere Mario Dello Russo, nella partita a giugno con Massimiliano Carullo: «Proclamazione elettorale fuori luogo all’interno di un consiglio comunale» secondo il consigliere di minoranza che ha posto l’attenzione sul permesso, inserito nei 24 punti da votare, troppi e troppo importanti per affrontarli in una sola volta secondo l'opposizione, di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per l’ampliamento della Casa di Cura Montevergine e l’adeguamento del fabbricato esistente, definendo il provvedimento «strumentale alle prossime elezioni».

Per D’Alessio si tratta invece di «un investimento importante sul territorio da parte di una delle migliori eccellenze internazionali».