Consiglio, è scontro sull'ospedale Vignola: «No al ridimensionamento»

Pubblica assise infiammata sull'ospedale a proposito del punto di primo soccorso. Il consigliere di minoranza Michele Vignola attacca proponendo di procedere con il ricorso al Consiglio di Stato «L'ospedale non può essere declassato ad ambulatorio -dice Vignola - va salvato il presidio di pronto soccorso con i reparti dell'emergenza e l'amministrazione non può condividere un punto di prima emergenza». Dello stesso parere «Solofra Libera».



Le minoranze hanno poi sollecitato con capogruppo «Solofra Futura, Pd» Maria Luisa Guacci la soluzione dell'Ufficio del Giudice di pace in riferimento al distacco di un dipendente comunale. Il capogruppo di Solofra Libera, Antonello D'Urso, ha chiesto trasparenza sulla convocazione delle riunioni delle commissioni consiliari. Avanzata poi l'idea di installare alle frazioni di Sant'Agata e Sant'Andrea uno sportello automatico Postamat. L'iter per Sant'Agata, chiarisce il consigliere Vignola, è già stato avviato nel corso del suo mandato. Poi lo scontro sul bilancio consolidato 2022 e sulle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/24. I due punti passano con l'approvazione della maggioranza. Astenuta «Solofra Libera», contraria «Solofra Futura, Pd». Vignola: «C'è poca chiarezza rispetto all'oggetto del deliberato e non si condivide la sottrazione di alcune risorse nelle voci di bilancio». Per l'assessore al bilancio Orsola De Stefano alcune voci escluse «non sono sottratte ma per il momento il prospetto -dichiara Orsola De Stefano- ha dato priorità alle attuali emergenze». Approvato il bilancio consolidato 2022 con voto della maggioranza e, per la minoranza, di «Solofra Futura». «Siamo favorevoli - così Vignola- perchè il prospetto è stato redatto nel mio mandato».

Voto contrario, per la minoranza, di «Solofra Libera». D'Urso: «Riteniamo che le voci non siano state elencate in modo corretto». Sui servizi sociali la consigliera Loredana Attianese ha chiesto a Vignola le dimissioni dal Cda del Piano A5. Buonanno a proposito dell'ospedale ha tenuto a precisare che è proposito della giunta agire di concerto con la Regione nel rispetto del piano varato.