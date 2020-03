Coronavirus in Campania, due morti nell'ospedale di Avellino. Isolata casa di riposo per anziani ad Ariano Irpino

Due persone risultate positive al Covid-19 sono decedute oggi nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino. Si tratta di una donna di 79 anni di Ariano Irpino, ricoverata dal 17 marzo scorso, e di un uomo di 77 anni di Trevico, ricoverato dal 23 marzo scorso.



La Asl di Avellino ha attivato misure urgenti di prevenzione per una Rsa (residenza sanitaria anziani) e centro di riabilitazione di Ariano Irpino a seguito della positività riscontrata su due tamponi effettuati post mortem su due donne degenti. Tra le misure prese, l'isolamento del personale e dei degenti e la sanificazione delle aree interessate.Nella giornata di domani, fa sapere la Asl, verrà effettuato il tampone naso-faringeo a carico di degenti e operatori considerati a rischio contagio. Il comune di Ariano Irpino è posto in quarantena dallo scorso 15 marzo per effetto di un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, emessa a seguito dell'aumento dei contagi nell'area.

