È guarita dal coronavirus una suora 83enne di Ariano Irpino ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino dallo scorso 17 marzo nell'Unità operativa di Medicina interna. L'anziana lascia quindi la Città ospedaliera, salutata dal personale del Moscati con un applauso. «Vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto a me e per quello che fate, siete i benefattori dell'umanità», ha detto la donna salutando i medici e gli infermieri. Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA