È risultato positivo al Covid-19 il tampone effettuato dall'ospedale «Cotugno» di Napoli su una persona residente nel Comune di Cervinara.Si attende ora la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Azienda Sanitaria Locale ha in corso l'indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sulle persone entrate in contatto con il soggetto.