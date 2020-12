«Ci ha lasciati a 41 anni, Giuseppe, dopo una dura battaglia contro il Covid19. A Napoli, dove ha lavorato per tanti anni, e ad Avellino dove era arrivato da poco alla Polizia Stradale, nessuno potrà mai dimenticare il suo sorriso ed il suo entusiasmo. Lascia la madre e le due sorelle alle quali la #PoliziadiStato si stringe, nel dolore, come una grande famiglia. Ciao Giuseppe!». Così si legge sul profilo Instagram della Polizia di Stato, nell'annunciare il decesso di Giuseppe Manfra, deceduto al Moscati dove era ricoverato dal 28 ottobre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Manfra era consigliere comunale di Candida, in Irpinia, ed era agente della Polizia Stradale. Aveva solo 41 anni.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Cinque vittime del Covid in Irpinia, ​morto un poliziotto di 41... L'EPIDEMIA Napoli, morto neurochirurgo dell'ospedale Loreto Mare:...

LEGGI ANCHE Napoli, musicista 24enne guarisce dal cancro ma il Covid lo uccide in poche settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA