Covid a Napoli, morto neurochirurgo dell'ospedale Loreto Mare: «Sempre vicino ai suoi pazienti»

Oggi all'alba si è spento per Covid Stefano Simpatico, neurochirurgo dell'Ospedale Loreto Mare molto conosciuto sia all'interno della struttura sanitare che all'esterno. Simpatico, infatti, aveva una grande disponibilità nel mettere a disposizione la sua professionalità per tutto il Rione Case Nuove.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, morta la guardia giurata dell’ospedale San... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, morto 83enne:era ricoverato dal 9 novembre LA PANDEMIA Covid a Benevento, un mortoma cala il numero dei ricoverati

Proprio per questo impegno per le Case Nuove, Stefano Simpatico è oggi pianto dall'intero rione. «Aveva sempre una grande disponibilità - dicono Giuseppe Marzano e Luigi Cuccaro, fondatori del Comitato Case Nuove - Una persona che piangiamo dolorosamente». «Purtroppo il Covid non fa sconti - dice Mariastella dall'ospedale San Giovanni Bosco - e ci porta via una persona che è sempre stata vicina a tanti pazienti».

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA