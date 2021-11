Vaccini, ancora file e disagi al Palazzetto ma l'Asl non fa nulla

Un'altra giornata di passione nel centro vaccinale anticovid di Avellino. File a perdita d'occhio e tempi di attesa per fare l'iniezione di oltre 3 ore. L'Asl, nonostante i disagi registrati lunedì, non prende alcun provvedimento per gestire meglio l'iper-afflusso che negli ultimi giorni è aumentato in concomitanza con il via libera della Regione Campania alla terza dose per tutti i cittadini dai 18 anni in su. Si continua a garantire l'Open...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati