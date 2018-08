CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 11:00

«Non accettiamo ricatti dai vertici della Industria Italiana Autobus». In attesa della nuova convocazione ministeriale sulla vertenza, il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio prende posizione e attacca attraverso la sua pagina Facebook la società chiamata a gestire il polo unico nazionale degli autobus, finita ancor più sul banco degli imputati dopo il pagamento di solo il 70% delle ultime mensilità. «Non accettiamo ricatti è netto il vice Premier da parte di chi ha già usufruito di strumenti finanziari messi a disposizione per portare soluzioni ma li ha usati per fare tutt'altro. La Industria Italiana Autobus ha le risorse disponibili per provvedere immediatamente al pagamento degli stipendi dei lavoratori».Il ministro esprime solidarietà agli addetti di Bologna e valle Ufita che, da ormai oltre sette anni, attendono una soluzione che, invece, continua a slittare. «Siamo vicini ai lavoratori aggiunge Di Maio - in questo momento delicato: in una fase del genere è molto grave il fatto che l'azienda utilizzi forme di ricatto pensando di poter ottenere qualcosa». Il ministro va oltre e conferma che il governo starebbe lavorando per chiudere il cerchio e favorire il rilancio del settore in tempi rapidi. Di Maio aveva presenziato al confronto del 6 luglio presso il suo Dicastero, annunciando la definizione della vertenza entro un mese. La soluzione è, però, tutt'altro che a portata di mano. «Il Governo chiosa il vice Premier nel lungo intervento postato sulla sua pagina Facebook, senza mancare un'ulteriore stoccata ai vertici della società - sta lavorando per individuare la soluzione industriale migliore e per evitare di tornare alla stessa situazione in cui siamo oggi: ci riferiamo ad una proprietà che ha ricevuto finanziamenti, attraverso un accordo con Invitalia, per effettuare investimenti e rilanciarsi, optando, invece, per scelte differenti con il trasferimento della produzione al di fuori dei confini nazionali».