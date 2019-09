Donna investita, salva per miracolo

Sabato 7 Settembre 2019, 10:08

Dramma sfiorato lungo via Lorenzo Ferrante. La strada cittadina fa registrare un altro incidente. Questa volta avvenuto in tarda serata. Una donna di 77 anni residente a Caserta è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'anziana è rimasta gravemente ferita. Ha riportato fratture ossee a gambe e braccia, oltre a una serie di lesioni.Ora si trova ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Moscati di Avellino. Nel nosocomio di contrada Amoretta è stata trasportata da un'ambulanza del 118 piombata sul posto non appena ricevuta la segnalazione. I sanitari, dopo aver stabilizzato la 77enne, hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso del vicino ospedale. L'anziana è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici dai medici. Gli approfondimenti dei camici bianchi hanno scongiurato altri problemi.L'anziana, fortunatamente, non corre pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'automobilista che ha investito la 77enne si è subito fermato per prestare i primi aiuti alla donna. In quest'area del capoluogo non aiutano alla visibilità notturna alcune zone d'ombra che si creano. E spesso attraversare la larga carreggiata può essere un azzardo, anche in considerazione del fatto che tanti veicoli percorrono via Lorenzo Ferrante a velocità sostenuta, senza tenere conto dei pericoli e dei limiti imposti dal codice della strada. Appena un anno fa la tragedia della dottoressa del 118 travolta e uccisa in piazza Kennedy a pochi passi dalla sede di lavoro.Giovanna Carpenito fu investita mentre stava per salire a bordo della sua vettura. Un dramma che sconvolse l'intera Irpinia.