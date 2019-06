Lunedì 10 Giugno 2019, 00:29 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 00:32

Gianluca Festa è il nuovo sindaco di Avellino. Batte sul filo di lana (51,5% contro 48,5%) Luca Cipriano che, pur non iscritto al Pd, era a capo di una coalizione di cui facevano parte anche i Dem con il presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio e i consiglieri regionali di maggioranza Iannace e Maurizio Petracca (quest'ultimo reduce dallo strappo con i demitiani). Ma anche Festa era sostenuto da una parte del partito democratico, in particolare dal deputato beneventano Umberto Del Basso De Caro e dai demitiani che tuttavia non aevano liste in campo. Il risultato elettorale avrà dunque un'influenza sostanziale sul partito in Irpinia anche in vista delle elezioni regionali. Festa ha 45 anni, biologo, militanza nei Verdi e nel Pd, ha avuto una lunga vicenda da consigliere comunale ed è stato vicesindaco due legislature addietro.