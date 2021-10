Elezioni a San Martino Valle Caudina, Pisano confermato a furor di popolo

Pasquale Pisano succede a se stesso alla guida del Comune, ottenendo un largo consenso dagli elettori. Una vittoria che ha amplificato alcuni punti deboli della lista «Alternativa per San Martino» che candidava a sindaco Aniello Troiano. Premiata dagli elettori la continuità amministrativa ma soprattutto la presenza sul territorio del primo cittadino uscente. Uno degli attacchi portati ad Aniello Troiano è stata proprio al sua assenza dalla realtà locale, un ritorno a fare politica nel centro caudino che non ha convinto gli elettori.

All’Alternativa quindi è stata preferita la continuità e il primo cittadino ora avrà il compito di non deludere chi gli ha tributato un cosi largo consenso, 700 voti di scarto non sono una cosa da poco. Significano che nonostante l’altra lista presentasse politici navigati non ha espresso una proposta di programma credibile.