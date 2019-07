CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 07:00

Sbaglia di grosso chi crede che l'elezione a sindaco a 91 anni sia il traguardo. Perché Ciriaco De Mita nelle ultime settimane si è dato da fare per creare, partendo dalla sua Nusco dove è primo cittadino per la seconda volta da fine maggio, un nuovo partito. Con l'obiettivo di farne una lista per le prossime regionali. L'ex leader della Democrazia Cristiana vuole così avere di nuovo voce sulla Regione dopo che i rapporti con i suoi si sono logorati.