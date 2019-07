Tra ferie del personale e carenza dei medici, molte strutture sono in affano. Attraverso una contrazione dell'attività chirurgica programmata e di quella ambulatoriale e una contenuta riduzione del numero dei posti letto, il piano estivo dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino assicurerà emergenza-urgenza e continuità terapeutica in entrambi i plessi di competenza (Avellino e Solofra). Il tutto grazie a una «temporanea riorganizzazione dei servizi per far fronte alla problematica relativa alla carenza di personale, che si accentua nei mesi di luglio e agosto per la legittima fruizione delle ferie da parte di medici, infermieri e operatori», specifica la struttura. Mentre il Pronto soccorso, «oltre alla presenza volontaria dei primari, potrà avvalersi anche dell'eventuale supporto dei medici pensionati».



Tutte i reparti medici e chirurgici, alla Città ospedaliera come al 'Landolfì, saranno operativi h24 per le emergenze. Sospesa l'attività chirurgica in elezione: nello specifico, sono sospesi per il mese di agosto gli interventi programmati in Urologia; dal 3 al 25 agosto quelli in Ostetricia e Ginecologia; dal 5 al 25 agosto quelli della Neurochirurgia, e dal 10 agosto al 15 settembre gli interventi programmati in Ortopedia e Traumatologia. Sospensioni temporanee dell'attività chirurgica in elezione anche nel plesso ospedaliero di Solofra: stop agli interventi in elezione a luglio e ad agosto in Chirurgia generale e dal 1 al 31 agosto in Ostetricia e Ginecologia e in Ortopedia. Quattro le Unità operative che bloccheranno i ricoveri per alcuni giorni: Oculistica (dal 10 al 25 agosto), Otorinolaringoiatria (dall'1 al 31 agosto), Chirurgia generale e Oncologica (dal 5 al 25 agosto) e la Breast Unit (dal 5 al 23 agosto).



«Non particolarmente rilevante - precisa l'azienda - la riduzione del numero di posti letto, spalmata in maniera pressoché uniforme su tutti i Dipartimenti: alla Città ospedaliera, a luglio, sul totale dei posti, la riduzione sarà complessivamente di 48, ad agosto di 98 e a settembre di 11, mentre non saranno ridotti i posti letto disponibili a Solofra». Per abbattere i tempi di attesa al Pronto soccorso di Contrada Amoretta, è stato potenziato il personale con un infermiere in più nel turno pomeridiano assegnato al triage. Non solo. Per i mesi di luglio e agosto «hanno dato la disponibilità a essere inseriti nei turni in Pronto soccorso molti direttori e responsabili delle Unità operative del Dipartimento di Medicina generale e specialistica. Oltre alla presenza dei primari, il Pronto soccorso potrà avvalersi anche dell'eventuale supporto dei medici pensionati».

Martedì 9 Luglio 2019, 17:32

