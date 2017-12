Mercoledì 27 Dicembre 2017, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:25

Marito e mogli ai domiciliari cercano di estorcere denaro ad un uomo minacciandolo con un coltello e forando i pneumatici dell'auto. E' accaduto a Natale a Sperone. Marito e moglie ai domiciliari non erano stati trovati in casa dai carabinieri che l'hanno poi rintracciati in strada mentre tentavano l'estorsione. Per i due si sono aperte le porte del carcere.