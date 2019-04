Venerdì 5 Aprile 2019, 18:48

Denunciati dalla polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino 14 tifosi della squadra del Latina. I fatti risalgono a domenica 3 marzo quando, reduci da una trasferta in Sardegna, dei tifosi dell' Avellino, di ritorno, infatti, dall'isola con un volo Olbia-Roma, hanno incrociato allo scalo romano gli ultrà della cittadina laziale anche questi di ritorno dalla Sardegna dopo aver assistito alla partita di calcio Latina-Budoni.Già all'aeroporto di Olbia, i due gruppi si erano scambiati rispettivamente insulti e sfottò. Giunti presso lo scalo romano, i supporter del Latina, le cui fila, nel frattempo si erano ingrossate poiché riunitesi con altri tifosi che probabilmente avevano raggiunto l'aeroporto con le loro vetture per prelevare i loro compagni, sono venuti in contatto con i tifosi irpini, aggredendoli. La situazione è degenerata quando si è passati dagli sfottò alle vie di fatto e gli ultrà della cittadina laziale hanno iniziato a picchiare i rivali con bastoni e cinture. Tempestivo e provvidenziale il pronto intervento della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Fiumicino e del personale della sicurezza della Società Aeroporti di Roma, che hanno bloccato i tifosi ed evitato che il fuggi fuggi generale potesse coinvolgere altri ignari viaggiatori.I tifosi del Latina identificati sono stati denunciati e per loro è stato proposto il Daspo. Sono in corso indagini per verificare se la presenza degli altri supporters laziali nello scalo fosse dovuta ad un programmato piano d'azione attivato da alcuni presenti sul volo dopo gli screzi avvenuti presso l'aeroporto di partenza.