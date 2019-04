CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:27

I berlusconiani si dividono. Da una parte il coordinamento provinciale del partito che sta lavorando per costruire la lista L'Altra Avellino, una compagine civica senza bandiere con chiari riferimenti di partito, ma allo stesso tempo capace di includere anche forze diverse, dall'altra Sandra Lonardo, che con i fedelissimi del capoluogo, nelle ultime ore, starebbe sondando il terreno per creare una compagine chiamata «Forza Avellino» con tanto di simbolo Berlusconi presidente. La stessa senatrice, però, chiarisce: «Sto lavorando per una lista di Forza Italia. Non ho intenzione di fare la guerra a nessuno.Se c'è qualcuno che sta sollevando un polverone è Sibilia. Mentre in tutta Italia il partito dà come indicazione quella di fare i congressi, ad Avellino viene nominato un commissario cittadino per partecipare al tavolo del centrodestra e questi insieme all'ex consigliera Ines Fruncillo, in modo pregiudiziale, chiede di togliere i simboli per fare un discorso solo civico a un tavolo politico. Io mi sono solo permessa di dire che non ero d'accordo, considerando che ci sono delle elezioni europee, a cui tra l'altro è candidato Berlusconi e invece di aiutarlo e sostenerlo come si deve, c'è qualcuno nel partito che appoggia chi invita a buttare le bandiere giù dai balconi». La decisione finale, comunque, dovrebbe arrivare a seguito di una riunione romana proprio sul caso irpino. «Il coordinatore regionale Domenico De Siano mi ha comunicato continua Lonardo - che incontrerà i vertici nazionali. Mi atterrò a quello che sarà deciso dal partito». Allo stesso tempo, però, sottolinea come i propri riferimenti sul territorio, continuino a essere messi da parte: «Sibilia, anche questa volta, ha deciso in solitario, senza invitare e consultare nessuno, nonostante io sia stata eletta in un collegio che comprende anche Avellino e nel quale ho molti amici».