Mercoledì 27 Febbraio 2019, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2019 09:36

Il ricatto, per meglio dire l'estorsione, corre sul web. Più che attrazione fatale è truffa digitale; l'obiettivo è impossessarsi di un'identità, nella fattispecie di una persona ben in vista (ma potrebbe essere anche un caso), molto nota, tra i più importanti operatori del settore vitivinicolo del Sud e d'Italia quale è Paolo Mastroberardino. Provare a tenerla in pugno, intimidendola con la minaccia di spifferare materiale pornografico, che oramai è diventato il passaporto per far paura, ma che naturalmente qui non esiste, a meno che sia stato costruito con fotomontaggi ed altre alchimie grafiche, e che comunque mette obiettivamente paura per uno scandalo non scandalo che - ed ecco l'altro aspetto - potrebbe essere manipolato dall'opinione pubblica a seconda delle simpatie e delle cattiverie da mettere, è il caso di dirlo, in vigna.