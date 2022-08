Frana sul Terminio tra Montella e Serino, allerta per i campeggiatori

Un importante evento franoso è in atto sulla strada ex ss 574 che sale al monte Terminio, nella zona al confine tra Serino e Montella. La pioggia abbondante alla base dello smottamento. Ai campeggiatori in zona l'appello a stare lontani da alcune aree. La strada è stata chiusa al traffico. Il sindaco di Montella e presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, chiede di fare molta attenzione alle persone che si trovano in zona. Allertate le istituzioni competenti, per avviare gli interventi necessari per la messa in sicurezza.