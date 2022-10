Fumogeni e petardi accesi durante la partita del Solofra: due ragazzi denunciati

Due giovani di Solofra , uno dei quali minorenne, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri per l'accensione di fumogeni e petardi. Il fatto è avvenuto durante la partita di calcio tra Asd Solofra Calcio e Unione Sportiva Agropoli, disputata allo stadio Gallucci di Solofra e valida per la quinta giornata di Eccellenza Campania girone B.

I due, tifosi del Solofra, hanno esploso due petardi e acceso due fumogeni. Oltre alla denuncia in stato di libertà, i due giovani verranno proposti per l'emissione del Daspo.