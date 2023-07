È cospicuo il bottino trafugato nella casa di famiglia di Francesco Pionati, direttore di Rai Radio 1 e Gr, a parco Abate. Sono stati portati via denaro contante, monete in oro, argenteria e una pistola della Seconda Guerra Mondiale. «Un pezzo da collezione appartenuto a mio padre», dice il noto giornalista.

Un'arma non più funzionante che i ladri hanno trafugato insieme al resto dei preziosi. «Il fenomeno dei furti, purtroppo, è continua crescita in città. Cosa che prima non accadeva», commenta Pionati. Che confida nel lavoro degli investigatori. «Ringrazio il comando dei carabinieri, il questore, il prefetto e le forze dell'ordine tutte per la rapidità e professionalità del loro intervento e lo scrupolo nelle indagini che stanno svolgendo rimarca - Ho piena fiducia nelle loro capacità di organizzare adeguati piani di prevenzione. Mi pare chiaro che questo tipo di criminalità stia rivolgendo alla nostra città, purtroppo, più attenzioni che in passato, quando Avellino era senz'altro una città più tranquilla. Una risposta adeguata, sono certo, non mancherà».

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato nell'appartamento di parco Abate dove risiede la madre del direttore di Rai Radio 1. I malviventi hanno approfittato che la casa fosse vuota per agire indisturbati. Sono saliti prima al quarto piano, in un'altra abitazione dove con un'ascia hanno tentato di aprire una cassaforte, ma senza successo. Poi si sono calati al piano inferiore per entrare nella casa della famiglia Pionati, forzando un infisso. Una volta dentro hanno fatto razzia di preziosi e denaro contante, mettendo sottosopra tutte le stanze.

È stato il fratello del giornalista ad accorgersi dell'accaduto e a segnalarlo subito ai carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto per i rilievi di propria competenza. Il direttore dell'ammiraglia radiofonica della Rai non crede che si sia trattato di un furto mirato, «proprio perché hanno visitato anche l'altro appartamento. Una doppia incursione favorita dalla concomitante assenza dei proprietari. Hanno agito praticamente indisturbati. Peraltro, questo è un parco dove si sono verificati già altri raid».

Non sono stati toccati i libri antichi e di pregio, «anche questo aggiunge Pionati porta a scartare l'azione premeditata. È stato il classico furto di ladri che hanno puntato alle cose di valore trovate mentre rovistavano nelle stanze». L'ex parlamentare ribadisce che il fenomeno dei furti ad Avellino «si sta intensificando. Vuole dire sottolinea - che c'è un gruppo criminale il quale prima non considerava un bersaglio la nostra città. Ora invece la situazione è cambiata». Per Pionati servono risposte concrete che le forze dell'ordine stanno già mettendo in pratica. «Ho piena fiducia in loro evidenzia ancora - Ho avuto modo di constatare di persona l'elevata professionalità».

Nel fine settimana non è stato preso di mira solo il capoluogo. I malviventi hanno puntato anche alle abitazioni dell'hinterland. È stata svaligiata una casa a Mercogliano, mentre i proprietari erano al lavoro. Ad Aiello del Sabato, invece, i topi di appartamento sono entrati in una villetta nonostante la presenza delle persone all'interno. Con una scala sono saliti al piano superiore riuscendo a trafugare poche cose. Il tutto è durato pochi minuti. I malviventi sono poi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Anche per questi casi indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che hanno potenziato i controlli in determinati orari della giornata. Il periodo di ferie che favorisce l'assenza di molti sta spingendo le bande criminali a mettere a segno i colpi, anche durante il giorno. Come è accaduto a parco Abate.