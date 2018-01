Mercoledì 3 Gennaio 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla Statale Ofantina, al confine tra le province di Avellino e Potenza. L'incidente si è verificato pochi chilometri dopo Calitri (Avellino), di cui la vittima era originaria. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la Ford Fiesta guidata dall'uomo diretto a Lavello (Potenza) dove lavorava come pasticciere, sarebbe sbandata a causa del ghiaccio e finita contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Lo schianto è stato fatale. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. Il tratto dove è avvenuto il mortale incidente è spesso finito sotto accusa per la scarsa manutenzione, soprattutto d'inverno, all'origine dei numerosi e gravi incidenti che si verificano.