Sabato 8 Giugno 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 08:34

Avellino e i Comuni dell'hinterland firmano un serratissimo Patto antismog. Il protocollo di intesa firmato ieri in Prefettura entra da subito in vigore nel capoluogo, ad Atripalda, Mercogliano, Monteforte, Montefredane, Manocalzati, Aiello, Capriglia, Contrada, Grottolella, Ospedaletto e Summonte.Con una durata di tre anni, regolamenta tutte le fonti di emissione che concorrono alla produzione del Pm10 e si contraddistingue per una durissima stretta sul traffico veicolare. I sacrifici maggiori vengono richiesti ad Avellino, unico Comune di fascia A, ad alta densità urbana. Soltanto al trentacinquesimo sforamento dei valori massimi di polveri sottili consentiti in un anno, i paesi di fascia B, ovvero Atripalda, Monteforte e Mercogliano, dovranno adeguarsi e stoppare auto e moto. Ad Avellino, dal primo novembre al 15 aprile, è istituito il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 0, 1, 2 e 3 e benzina euro 0, 1 e 2, dalle 8 alle 20, nel centro urbano. A prescindere dagli sforamenti. Anche i motocicli euro 0 rispetteranno lo stesso copione.