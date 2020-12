Salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino il giorno di Natale. Questa mattina i caschi rossi sono intervenuti ad Aiello del Sabato, in località Tavernola, per il salvataggio di un cane, probabilmente investito, e finito in un canale di scolo delle acque meteoriche. Il cane con gli arti posteriori rotti è stato recuperato e consegnato al servizio veterinario dell'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Una storia a lieto fine grazie all'intervento dei vigili del fuoco e all'allarme lanciato da alcuni residenti.

