L'associazione I virtuosi napoletani, in collaborazione con la Provincia di Avellino, con la direzione artistica del maestro Massimo Santaniello e su proposta del consigliere provinciale Giuseppe Graziano, ha varato un ciclo di appuntamenti musicali in sinergia con i comuni di Mugnano del Cardinale (capofila), Lauro, Sirignano, Cairano, Sant'Angelo dei Lombardi e Solofra.

L'Irpinia dei suoni è il titolo di questo percorso che si annuncia un connubio tra l'arte della musica e la promozione dei luoghi più rappresentativi dei vari comuni partecipanti. Tra i musicisti ospiti anche la tromba del cinema italiano, Nello Salza, e lo stesso maestro Massimo Santaniello concertista affermato a livello internazionale che ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Bruno Canino, Hector Ulisse Passarella, Luis Bacalov e non ultimo Beppe Vessicchio che a sua volta collabora con I Virtuosi per i progetti didattici e musicali rivolti soprattutto a giovani musicisti di talento.

Si parte oggi a Sant'Angelo dei Lombardi alle 18.30 presso la Chiesa di San Rocco, con un concerto dedicato agli ospiti ucraini del centro Sai di Sant'Angelo dei Lombardi. L'orchestra de I virtuosi napoletani sarà diretta da Massimo Santaniello e vedrà come solisti, oltre allo stesso Santaniello, anche il soprano Esterina Esposito ed il fisarmonicista Michele Storti. Le suggestioni polifoniche tra sacro e profano si replicheranno giovedì 8 dicembre a Fontenovella di Lauro presso la Chiesa SS Annunziata (ore 19). Venerdì a Sirignano I virtuosi si cimenteranno ne La musica nel cinema. Martedì 13 dicembre (alle 19) a Ima di Lauro nella Chiesa Maria SS delle Grazie si è in attesa di conferma da parte di un duo svizzero formato anche dal figlio d'arte, Michele Santaniello, vincitore del programma televisivo Prodigi condotto da Flavio Insinna nel 2018, che oggi studia Lugano.

Mercoledì 21 si farà tappa a Cairano presso il Centro Comunità Don Leone Iorio qui il duo da camera de I virtuosi, formato da Giulia Martiniello al pianoforte e Michele Storti alla fisarmonica, si esibirà in Raccontando Piazzolla. Il Concerto di Natale del 25 dicembre si terrà a Lauro. L'evento clou è per il 29 dicembre: al Santuario di Santa Filomena a Mugnano dl Cardinale è atteso Nello Salza. Il giorno dopo Salza replicherà a Solofra nello splendido scenario dei Palazzo Orsini. «La storia musicale e culturale del territorio Irpino, le bellezze paesaggistiche, i valori umani espressi anche attraverso l'artigianato di qualità ed il ricchissimo patrimonio agricolo e vinicolo, ne fanno un crogiolo di ricchezze da promuovere anche al di fuori dei limiti territoriali» chiosa il maestro Santaniello. «Le arti figurative sono testimonianze continuamente presenti davanti ai nostri occhi, negli edifici e nei monumenti. La musica invece, ha poche possibilità di vivere nei secoli; i suoni, infatti, si perdono subito dopo essere stati prodotti e non lasciano alcuna traccia. Affinché la musica possa offrire una testimonianza del passato, proprio come i monumenti, è necessario che essa venga continuamente riproposta attraverso registrazioni, concerti e trascrizioni. La finalità di questo progetto è di favorire la realizzazione di attività musicali, sotto forma di concerti, nei vari spazi storici del territorio, nella circostanza accessibili a tutti gratuitamente. Riascoltare la musica di un'epoca passata fa sì che riviva nella nostra mente».