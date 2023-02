La carica delle cento. La provincia di Avellino sarà di nuovo protagonista al Vinitaly di Verona con un cospicuo numero di realtà imprenditoriali. L'edizione 2023 si terrà dal 2 al 5 aprile.

La Camera di Commercio Irpinia-Sannio ha ufficializzato l'elenco delle aziende ammesse alla collettiva. Nell'Area Irpinia, dunque, ci saranno oltre cento etichette del territorio. Mesi addietro l'ente camerale aveva pubblicato l'avviso per la partecipazione, facendosi carico dell'importante investimento per promuovere le eccellenze della provincia.

APPROFONDIMENTI Camera di Commercio Irpinia-Sannio, fumata nera e crisi irrisolta Pepe Destinazione Irpinia: la tenuta tra le top 100 location dell'enoturismo

Via libera, dunque, per l'approdo a Verona a I Capitani, Cantine Antonio Caggiano, Agricola Bellaria, Donnachiara, Tenuta Scuotto Eduardo, Fonzone Caccese, D'Antiche Terre, Villa Raiano, Tenuta Vitagliano, Torrevigne, Azienda Agricola Benito Ferrara, Cantine Macchie Santa Maria, Cantine Russo Taurasi, Cantine Di Marzo, Cantina dei Monaci, Cantina Paterno, Vigne Irpine, Pietracupa, Colli di Lapio, Terre di Valter, Colline del Sole, Vigne Guadagno, Mastroberardino, Tenuta Madre, Antico Castello, Borgodangelo, La Molara, Colli di Castelfranci, Ciro Picariello Vignaiolo in Summonte, Calafè di Benito Petrillo, Petrillo di Martignetti Samantha, Cantina Bambinuto, Passo delle Tortore, I Favati, Tenuta Buonanno, Salvatore Molettieri, Società Agricola D'Aione, Vitivinicola Nardone, Vini Fratelli Follo, Gerardo Perillo Cantine in Castelfranci. E ancora: Società Agricola Nativ Srl, Feudi di San Gregorio, DUBL - Feudi di San Gregorio, Tenuta Cavalier Pepe, Azienda Agricola Torricino, Vigna Villae in Taurasi - Giupi 18, Sella delle Spine, Filadoro, Capri Natura Macchioni, Eredi Giovanni Molettieri, Contrada Michele, Lunanera, Traerte, Vadiaperti, Guido Marsella, Rocca del Principe, Panacea, Le Otto Terre, Urciuolo Vini, Di Prisco Pasqualino, Consorzio Historia Antiqua, Tenuta del Meriggio, Azienda Agricola Di Meo, Montesole - Colli Irpini, Cantina, Cantina Catena, Famiglia Pagano, Aminea (I Maestri del Vino), Le Masciare, Orneta Vino e Olio, Villa Diamante, Antica Hirpinia, Liquorificio Mastr'Antonio, Azienda Agricola Perillo, Azienda Vinicola Forno, Azienda Agricola Spiniello Sergio - Crypta Castagnara, Tenuta Cavalier Ferrante, Torre Antica, De Vito Laura, Tenuta Donna Elvira, Carpenito Distribuzione Spirits.

Poi c'è il gruppo che si presenta sotto l'egida del Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con un unico stand. Si tratta di Cantine Addimanda Taurasi, Rocca Normanna - Il Cortiglio, Azienda Agricola Molettieri Adelina, Azienda Agricola Boccella Rosa, Case D'Alto, Cantine Cennerazzo, Melograno, Podere Melone, Fiorentino SA. In Ati (associazione temporanea di imprese) saranno al Vinitaly Petilia e Selva Solina, sempre all'interno della mega esposizione della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Così come il Consorzio Diversi Vignaioli Irpini, sotto le cui insegne dello stesso stand ci saranno Tenuta Sarno 1860, Cantine Lonardo Contrade di Taurasi, Stefania Barbot. A Verona, inoltre, la squadra di Vignaioli in Terra d'Irpinia - V.I.T.I. - Rete d'impresa che schiererà Il Cancelliere Azienda Vitivinicola, Azienda Agricola dell'Angelo, Cantina del Barone di Sarno Luigi.

La Camera di Commercio ha organizzato due distinti incontri operativi con le aziende per definire i dettagli della partecipazione. Giovedì 16 febbraio, a mezzogiorno, è fissata la riunione nella sede avellinese di piazza Duomo per le realtà provinciali. Venerdì 17 febbraio, alle ore 15, appuntamento a Benevento nella sede locale dell'ente con le imprese sannite interessate. La Camera di Commercio ha dunque allestito un'Area Irpinia e un'Area Sannio. Un supporto concreto per le aziende del settore nella vetrina più importante d'Europa.