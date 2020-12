È il regista Antonio Capuano il presidente di giuria della 45esima edizione del «Laceno d'oro International Film Festival», storica kermesse del cinema di Avellino che da domenica 6 al 13 dicembre, online su MYmovies con un accredito unico di Euro 9,90, propone nuove produzioni indipendenti e di ispirazione neorealista, nel segno del suo fondatore Pier Paolo Pasolini.

Al regista e scenografo napoletano è dedicata anche una retrospettiva con tre suoi film tra cui l'ultimo lavoro «Il buco in testa» (film di chiusura domenica 13 dicembre alle ore 21, visibile per 48 ore), presentato al Torino Film Festival. Liberamente ispirato a una vicenda di cronaca nera negli anni di piombo, quella del poliziotto napoletano ucciso per strada a Milano nel 1977 da un militante di estrema sinistra, il film narra la storia di sua figlia che da Napoli parte alla ricerca dell'assassino. Organizzato dal Circolo ImmaginAzione, con la direzione artistica di Antonio Spagnuolo con Maria Vittoria Pellecchia e con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo, Leonardo Lardieri della rivista cinematografica Sentieri Selvaggi, con il contributo di Mibact e Regione Campania, il «Laceno d'oro» 2020 propone otto giorni di grande cinema che dall'Irpinia arriva al pubblico con un programma di settanta opere.

Tra i protagonisti internazionali, il cineasta messicano Carlos Reygadas a cui è stato assegnato il «Premio Pier Paolo Pasolini» alla carriera 2020, il regista azero Hilal Baydarov, Luis Fulvio, Lois Pati¤o, Mauro Santini, Fernanda Valadez, Salka Tiziana, Gipo Fasano, Natalya Vorozhbit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA