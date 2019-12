I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, hanno proceduto ad ispezionare svariate attività, riscontrando che la maggior parte di esse rispettano le normative vigenti.

In particolare, all'esito delle verifiche eseguite dai Carabinieri della Stazione di Avella, è stato segnalato alla competente Autorità il titolare di un'impresa edile della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di avere alle proprie dipendenze un lavoratore in nero. Alla luce di quanto accertato, per l'imprenditore è scattata la prevista sanzione amministrativa di 1.800 euro.