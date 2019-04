CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 09:21

IL CASO Luigi Pisano La sede dell'Ordine dei Medici, in via Circumvallazione 173, non facilità molto, tanto per usare un eufemismo, l'accesso per i portatori di handicap. Ieri mattina, infatti, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto Il Barattolo d'Emergenza, il direttore della Caritas di Avellino, Carlo Mele, tra i relatori dell'incontro, una volta raggiunto l'ingresso del palazzo che sorge quasi nascosto nei pressi di Piazza Kennedy, è stato costretto a fare marcia indietro, a...