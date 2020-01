È stata rintracciata questa notte, nei pressi di una stazione della metropolitana di Napoli, la sedicenne di Flumeri, Lidia Famiglietti. Da ieri mattina si erano perse le sue tracce.



I carabinieri di Flumeri avevano avviato le ricerche a seguito della segnalazione di scomparsa da parte dei familiari. Poche ore fa gli uomini dell’Arma hanno riaffidato la minore (in buone condizioni di salute) ai familiari che ringraziano per il lavoro svolto i carabinieri. Un sospiro di sollievo per i genitori e la comunità locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA