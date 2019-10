CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:48

Maggioranza e opposizione non trovano l'intesa sulla commissione anticamorra. Nel giorno della visita in Procura del presidente della commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra, il Consiglio comunale di Avellino non potrà approvare l'ordine del giorno aggiuntivo che avrebbe istituito un organismo atteso ed importante soprattutto per vigilare sugli appalti. La conferenza dei capigruppo svoltasi ieri, infatti, ha deciso di rinviare a lunedì prossimo, la definizione del tipo di commissione che l'aula sarà chiamata a ratificare. Ragioni formali, dunque, hanno determinato un poco incoraggiante nulla di fatto. Ne è seguito, al solito, lo scontro politico. L'opposizione, che aveva fatto quadrato al netto del distinguo di Luigi Urciuoli (M5S) - su una commissione di scopo, ha accusato la maggioranza di aver cincischiato, lanciando un segnale negativo alla città. I festiani, sostenuti sul punto dal presidente del Consiglio, Ugo Maggio, hanno rimpallato gli attacchi. Tre le opzioni possibili: una commissione permanente, l'ottava, che avrebbe richiesto una modifica del regolamento; una commissione speciale, che avrebbe però richiesto ameno 20 membri; una commissione di scopo, con 5 membri e nessun gettone di presenza. Proprio su questa ipotesi le minoranze erano pronte ad arrivare in Consiglio comunale. Ma i tre capigruppo di maggioranza (il gruppo «Vera» non si è presentato ndr) hanno sottolineato la necessità di prendere tempo.