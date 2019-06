CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 08:14

«Anche quest'anno scolastico è finito senza che la Provincia abbia indicato soluzioni per far uscire il liceo scientifico Mancini da questo impasse che lo vede chiuso e diviso in tre plessi diversi. È dalla sentenza del Tribunale del Riesame, risalente a circa 7 mesi fa, che non abbiamo avuto nessuna concreta novità in merito» Roberta Rossani, rappresentante della componente genitori del Consiglio d'Istituto della scuola di via De Concilii, riaccende i riflettori sulla vicenda che vede il plesso sotto sequestro dal 3 novembre del 2017 per motivi di sicurezza.E aggiunge «Nessuna novità né su una riapertura della sede né su una possibile alternativa che ricompatti l'istituto. Un altro anno così, però, non siamo disposti a viverlo». E sulla stessa lunghezza d'onda incrocia l'istanza della portavoce dei docenti del Mancini, Manuela Muscetta, che parla di una «penalizzazione non più sopportabile, oltre che dagli stessi insegnanti, dagli studenti e dal personale della scuola». Oltre all'imminente conclusione delle lezioni, il ritorno deciso sulla questione coincide con il tavolo tecnico previsto per domani a Palazzo Caracciolo. Un confronto con il professore Bruno Calderoni, docente di Tecnica delle Costruzioni all'Università Federico II di Napoli e già consulente della Provincia durante l'incidente probatorio, che presenterà la sua relazione rispetto allo stato della palestra, lato ex Amabile.