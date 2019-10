CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:26

La versione fornita al giudice Indinnimeo che lo aveva mandato in carcere è quella di un uomo finito nella rete della corruzione della commissione tributaria di Salerno. Senza alcun vantaggio economico, Antonio Mauriello si è interessato ad alcuni casi specifici, ma in nessun modo ha ottenuto benefici economici per sé. Nemmeno nel caso della sentenza sulla multa da 960mila euro alla Sidigas, la vicenda è stata risolta con un vantaggio economico per Mauriello. Al magistrato ha spiegato invece che pur essendo da un decennio consulente della Sidigas, non c'era mai stata una parcella versata a suo favore. D'altra parte De Cesare, patron di Sidigas, ha una pendenza da 70 milioni con il fisco, quindi la risoluzione di un contenzioso da meno di un milione appariva come poca cosa.«Il Giudice Mauriello - spiega il suo avvocato, Alfonso Quarto - ha risposto con serenità ad ogni domanda chiarendo la sua estraneità rispetto al quadro accusatorio, che lo vedeva dominus indiscusso . Ha di fatto ammesso una sola ipotesi». Circa il rapporto con l'Avellino Calcio Quarto aggiunge: «Nulla c'entra la nomina del figlio del giudice Mauriello come presidente dell'Avellino calcio atteso che i fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2016 e il 2017 mentre il gruppo Sidigas ha acquisito il titolo dell'Avellino calcio solo ad agosto 2018 (tra l'altro casualmente, visto l'imprevista non iscrizione al campionato di calcio di serie B della precedente proprietà)». Anche nel caso di Casimiro Lieto (che sarà interrogato oggi pomeriggio nel carcere di Regina Coeli) Mauriello si difende. Nessun interessamento contro versamento di denaro o altri vantaggi da parte dell'autore televisivo. Tra l'altro l'intera vicenda Mauriello la spiega come una forma di consulenza amichevole a seguito di una sentenza di primo grado che era già stata favorevole a Lieto e che attendeva appunto la definizione, quella firmata poi dal giudice Fernando Spanò.