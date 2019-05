CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Asl di Avellino non poteva ridurre l'organico dei medici di guardia: i tagli sono illegittimi. Lo hanno stabilito i giudici del Tar di Salerno accogliendo un ricorso presentato da 13 camici bianchi impegnati nel servizio di continuità assistenziale in altrettanti comuni della provincia. Dunque, a una settimana dall'altra sentenza gemella emessa su istanza di altri 7 colleghi (che contestavano, in particolare, la riduzione da 11 a 8 unità nella sede del capoluogo), i magistrati ribadiscono la posizione e obbligano l'ente di via Degli Imbimbo (che potrebbe comunque appellarsi al Consiglio di Stato) al reintegro del personale considerato in esubero.