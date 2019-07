«Aiutatemi, mio nipote di 8 mesi è scomparso». Comincia così l'appello sui social di una zia preoccupata. La notizia arriva da Avellino dove una donna, di nazionalità marocchina, si sarebbe allontanata da casa lo scorso 4 luglio, insieme al proprio figlio. Da quel giorno non si hanno più notizie. «Urgente, chiedo aiuto», è l'appello della zia su Facebook in un post in cui sono presenti anche le foto della donna e del bambino e in cui racconta che «una donna di nome Safia, di nazionalità marocchina, giovedì 4 luglio alle 17:30 circa ad Avellino ha fatto perdere le proprie tracce portandosi via con sé mio nipote di 8 mesi. Dalla suddetta data ha spento i telefonini e noi familiari non abbiamo notizie di dove abbia portato il bambino. Ci preoccupa sapere come sta e con chi sta il bambino, pertanto chiunque può darci notizie del piccolo per cortesia mi contatti immediatamente oppure se la avvistate avvertite le forze dell'ordine», si legge nel primo post pubblicato, a cui ne fanno seguito altri ancora nelle ultime ore, nei quali si rinnova l'appello. I Carabinieri, dal canto loro, preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, non confermando né smentendo l'episodio su cui, però, sarebbe stata anche allertata la Procura di Avellino per verificare la veridicità dell'accaduto.

Lunedì 8 Luglio 2019, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA