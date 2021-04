Mirabella, donna muore dopo la cura di un «guaritore»

Angela Russo, 53 anni di Mirabella Eclano, madre di due ragazzi, non c'è più da dieci giorni. È morta nel sonno. Da qualche giorno accusava strani malesseri che le avevano tolto le forze e da qualche tempo seguiva una cura particolare che le aveva prescritto un sedicente guaritore di San Giorgio del Sannio poi denunciato dal fratello della donna. I familiari non si danno pace per la morte improvvisa e prematura di Angela. Il fratello, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati