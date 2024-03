Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali, carcere per un 58enne

Un 58enne di Mirabella Eclano è finito in carcere per non aver rispettato i vincoli imposti dalla misura dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali. È stato arrestato dai carabinieri. L’uomo da circa due anni godeva del beneficio dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali, ma era stato più volte sorpreso nella flagrante violazione degli obblighi imposti.

Proprio per questo motivo, preso atto delle plurime segnalazioni puntualmente fatte pervenire dai Carabinieri di Mirabella Eclano, l’Ufficio di Sorveglianza di Avellino ha deciso di revocargli il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione. I carabinieri della locale Stazione hanno trasferito il 58enne nella casa circondariale di Ariano Irpino.